Concours de science

Sept jeunes Romands décrochent un prix spécial

Les lauréats du 54e Concours national de Science et jeunesse sont désormais connus. Sur 136 participants, 23 francophones s'en sont très bien sortis.

La solution de facilité aurait sans doute été de tout annuler. Mais les organisateurs du 54e Concours national de Science et jeunesse ont préféré développer une plateforme virtuelle pour que la grande finale puisse avoir lieu. Ainsi, les 136 participants, venant de toute la Suisse, ont réalisé des vidéos de leurs projets et ont ensuite présenté leurs travaux et répondu aux questions du jury par vidéoconférence. «Ce défi technologique a été relevé haut la main et les jeunes ont fait preuve d'un grand enthousiasme», se réjouissent les organisateurs.