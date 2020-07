Hockey sur glace

Sept joueurs suspendus pour avoir truqué un match

La fédération internationale a sanctionné deux Russes et cinq Biélorusses pour avoir arrangé le résultat d’un match en novembre 2019. C’est la faute de la mésange.

Ce match du 12 novembre 2019 était trop bizarre pour ne pas éveiller l’attention. Après plusieurs mois d’enquête du Ministère des sports de Biélorussie et de la Fédération nationale de hockey sur glace, le verdict est tombé. Au moins sept joueurs présents sur la glace (deux Russes et quatre Biélorusses) ont admis avoir reçu de l’argent pour que le club de Mogilyov puisse battre le Dynamo Molodechno par 6 à 5.

Que s’est-il passé dans ce match d’Extraleague qui, selon les bookmakers passionnés du championnat de Biélorussie, n’aurait dû être qu’une formalité pour le Dynamo Molodechno? Réponse: un troisième tiers surréaliste. Alors qu’après deux périodes, les favoris menaient 5 à 2 – même 5 à 1 à la 26e minute -, ils ont soudain perdu leurs forces et leur venin offensif. Dans les dernières vingt minutes, ils n’ont plus tiré que deux fois au but, alors que l’équipe de Mogilyov, contre toute attente, pilonnait à 17 reprises le gardien adverse pour inscrire quatre buts et décrocher une victoire inespérée.