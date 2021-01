L’édition 2021 de cette manifestation étant, comme d’autres, soumise aux aléas du Covid, les organisateurs du plus grand festival de films des pays scandinaves installeront, du 30 janvier au 6 février 2021, une salle de cinéma dans le phare de Pater Noster, avec garantie du total respect de la distance sanitaire, un seul spectateur y ayant accès. Sera projeté l’entier de la sélection officielle, soit 60 films.

Le concours vient d’être lancé (inscriptions possibles jusqu’au 17 janvier 2021) à l’adresse goteborgfilmfestival.se/en/. «Les candidats doivent être passionnés de cinéma. Ils doivent accepter d’enregistrer un blog vidéo quotidien sur cette expérience. Et ils doivent être aptes émotionnellement et psychologiquement à passer une semaine dans ce genre d’isolement», a précisé le directeur artistique du festival, Jonas Holmberg, à The Hollywood Reporter.