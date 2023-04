La première sélection de Patrick Fischer pour la préparation de l'équipe de Suisse en vue du prochain Mondial à Tampere en Finlande et Riga en Lettonie fait logiquement la part belle aux équipes éliminées prématurément en National League.

Hockey : Sept Lausannois et Fribourgeois sous le drapeaux

Connor Hughes, futur-ex-Fribourgeois et futur Lausannois. Michela Locatelli/freshfocus

Avec Lukas Frick, Andrea Glauser, Ken Jäger et Damien Riat, le LHC voit ainsi quatre de ses éléments devoir repousser leurs vacances d'été, avec le secret espoir de rester jusqu'au dernier «cut» avant le Championnat du monde finlando-letton, qui aura lieu du 12 au 28 mai. Fribourg Gottéron, de son côté, a placé trois éléments dans ce groupe qui passera une semaine ensemble avant d'être déjà rebrassé: le futur gardien du LHC Connor Hughes, ainsi que les attaquants Christoph Bertschy et Sandro Schmid.

Trois Romands évoluant en Suisse alémanique et au Tessin auront également une chance de se faire (bien) voir par le sélectionneur helvétique. L'attaquant Johnny Kneubühler (26 ans/Ambri-Piotta), formé entre Genève et Lausanne, portera pour la première fois le maillot national chez les adultes. Le défenseur Nathan Vouardoux (21 ans/Rapperswil), qui a appris le hockey entre Sierre et le canton de Vaud, devrait quant à lui fêter sa 4e sélection. Le «routinier» Romain Loeffel (Berne) a aussi été choisi.

Le «prodige» soleurois Lian Bichsel sera également de la partie. Le colosse de 18 ans (1m96/98 kg), drafté au 1er tour par les Dallas Stars l'année dernière, a réussi une saison prometteuse avec Leksands en Suède. Cette saison, il a joué 58 matches en Scandinavie, 13 fois avec la Suisse M20 et déjà 3 parties avec les grands. Son marathon va peut-être se terminer à la fin du mois de mai.

Ce groupe disputera ses premières rencontres amicales la semaine prochaine à Viège et à Porrentruy. Il affrontera la Slovaquie à deux reprises, le 14 avril à 19h45 dans le Haut-Valais et le 15 à 17h00 à Voyeboeuf.

A noter que le pilier de la défense de Berne Ramon Untersander ne sera pas de la partie. Celui qui, à 32 ans, a joué trois Mondiaux et été sélectionné à 80 reprises avec le maillot à la croix blanche a pris sa retraite internationale. «Jouer pour la Suisse a toujours été un immense privilège pour moi. Durant ma carrière, j’ai eu l’occasion, grâce à elle, de beaucoup voyager, de vivre d’innombrables expériences et de profiter d’excellents entraîneurs lors de tous les rassemblements et les tournois, aussi bien au niveau de la relève que de l’élite», a-t-il dit.

Trois éléments d'expérience ont décidé de faire l'impasse sur une fin de saison à rallonge: Tristan Scherwey et Mirco Müller sont indisponibles pour des raisons familiales. Reto Berra, le gardien de Gottéron qui a été opéré du dos cette saison, ne se sentait pas assez en forme pour disputer une compétition planétaire.