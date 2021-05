Conseils - Sept mauvaises habitudes à bannir de la salle de bains

Entre la douche, le bain, le brossage des dents, le passage aux toilettes et éventuellement le maquillage, nous passons beaucoup de temps dans la salle de bains. Mais comme nombre de ces activités sont de banales tâches quotidiennes, de mauvaises habitudes ont vite fait de s’installer. Nous avons dressé la liste de sept mauvaises habitudes que vous avez peut-être vous-mêmes prises et dont il faut vous débarrasser au plus vite.

1. Ne pas remplacer sa brosse à dents régulièrement

Depuis combien de temps n’avez-vous pas changé votre brosse à dents? Nacho Fernández/Unsplash

Vous voilà parfaitement zen devant le miroir de la salle de bains en train de vous brosser les dents quand subitement, vous vous demandez depuis combien de temps vous n’avez pas changé la tête de votre brosse à dents. Trois mois? Six mois? Peut-être un an? Selon les spécialistes, il convient de remplacer sa brosse à dents (ou tête de brosse) au minimum tous les trois à quatre mois. D’une part, parce qu’après cette période, les poils ne nettoient plus de manière aussi efficace; d’autre part, parce que des bactéries pourraient venir se loger dans la brosse.

2. Utiliser toujours la même serviette pour se sécher le visage

Il ne faut pas utiliser la même serviette pour s’essuyer le visage et les mains. Sanibell BV/Unsplash

Vous venez de vous laver le visage et voilà que vous saisissez la première serviette accrochée près de votre lavabo. Il s’agit généralement de celle avec laquelle vous vous essuyez également les mains. C’est loin d’être idéal. Les personnes à la peau sensible, sujettes aux boutons et points noirs, en particulier, ne doivent en aucun cas utiliser la même serviette pour le visage et les mains. Sans compter que celle-ci doit être régulièrement lavée, à raison d’une fois par semaine au minimum.

3. Ne jamais laver son rideau de douche

Combien de fois avez-vous déjà lavé votre rideau de douche? Francesca Tosolini/Unsplash

Certes, un rideau de douche n’est sans doute jamais vraiment sale. Mais il peut se décolorer et, selon l’environnement, il peut même commencer à moisir. C’est pourquoi il convient de laver le rideau de douche au moins trois à quatre fois par an. La plupart des rideaux de douche en plastique résistent sans problème à un lavage à 30 degrés et sont ensuite comme neufs, même ou surtout les plus insolites.

4. Jeter les lingettes dans les toilettes

Savez-vous où jeter les lingettes? Petit indice: pas dans les toilettes. Natracare/Unsplash

C’est sûr que c’est pratique et logique, d’une certaine manière, de jeter les lingettes humides là où elles sont généralement utilisées, c’est-à-dire dans les toilettes. Mais c’est une erreur. Alors que le papier toilette est conçu pour se désagréger dans l’eau, une fois la chasse tirée, les lingettes aboutissent parfois dans les stations d’épuration, où elles bouchent les pompes. Les lingettes humides doivent donc être jetées à la poubelle.

5. Laisser traîner les serviettes mouillées

Les serviettes humides doivent toujours être accrochées, pour notamment éviter qu’elles ne sentent mauvais. Karolina Grabowska/Pexels

Lorsque vous allez à votre armoire enveloppé(e) dans votre serviette de bain, il peut arriver que celle-ci finisse simplement par terre. Ce n’est pas bien. Non seulement parce que cela favorise la prolifération de bactéries, mais également parce que votre serviette va finir par prendre une mauvaise odeur au bout d’un certain temps. En règle générale, les serviettes humides doivent toujours être accrochées pour sécher.

6. Ne pas remplacer les lames de son rasoir

Un rasoir n’est vraiment efficace que si ses lames sont neuves. Castorly Stock/Pexels

Depuis combien de temps votre rasoir se trouve-t-il sous la douche avec la même lame? Oui, les lames coûtent cher (surtout celles destinées aux rasoirs féminins), mais elles se doivent d’être neuves pour remplir pleinement leur fonction. Les lames de rasoir usagées sont non seulement inefficaces pour retirer tous les poils, mais elles augmentent également le risque de provoquer des microcoupures. Veillez également à bien nettoyer votre rasoir après utilisation et à retirer toute trace de mousse et de savon.

7. Ne pas remplacer le rouleau de papier toilette

C’est inacceptable de ne pas remplacer le rouleau de papier toilette! Unsplash/MIchael Marais