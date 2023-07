Lyon: Sept militants d’ultradroite auteurs de violences condamnés

Jusqu’à deux ans d’emprisonnement ferme ont été infligés vendredi à sept militants présumés de l’ultra-droite accusés d’agressions racistes à Lyon lors de la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2019. Cinq des prévenus ont été condamnés à des peines de quatre ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, un autre à un an dont six mois avec sursis et un septième à un an avec sursis. Agés de 22 à 34 ans, les sept hommes étaient soupçonnés d’avoir participé à des agressions, le 19 juillet 2019 au soir, dans le centre de Lyon, après la victoire de l’Algérie en finale de la CAN. Une dizaine de familles ont subi ces violences, principalement en voiture, selon l’enquête.