Sainte-Croix : Sept mineurs et un majeur dénoncés pour plusieurs délits

Vols de motocycles légers, dommages à la propriété, incendies intentionnels...Huit suspects devront répondre de plusieurs délits devant la justice vaudoise.

Sept mineurs et un majeur soupçonnés d’avoir commis plusieurs méfaits, entre novembre 2019 et mai 2020 à Sainte, ont été identifiés et dénoncés à la justice vaudoise.