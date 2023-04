Colombie: Sept mineurs tués par une explosion dans une mine de charbon

103 morts par an depuis 2011 dans les mines

Le jour même, les secours ont retrouvé les corps de trois mineurs et, depuis, ils étaient à la recherche de quatre autres ouvriers restés coincés. Ces tragédies sont fréquentes en Colombie, en particulier dans les mines illégales de Cundinamarca et d’autres départements du centre et du nord-est.

Les habitants de ces régions acceptent de travailler pour le secteur minier qui leur propose de meilleurs salaires que le salaire minimum colombien qui est d’un peu plus de 200 dollars. Le ministère des Mines et de l’Energie a enregistré 1262 accidents de ce type entre 2011 et mai 2022, soit une moyenne de 103 morts par an.