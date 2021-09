Ski alpin - Sept mois après sa chute, Urs Kryenbühl reprend de la vitesse

Urs Kryenbühl ravi après une course à Val-d’Isère en décembre 2020.

Revenir à son meilleur niveau après une chute ne fait pas peur à Urs Kryenbühl. Le skieur l’a déjà prouvé. En 2015, engagé en Coupe d’Europe, il a chuté sur le tracé de Selle Nevea en Italie. Comme il l’expliquait à Blick en juin: «Quatre ans plus tard, je suis retourné sur cette piste et j’étais extrêmement nerveux, avant de remporter la course. Je considère cela comme un bon présage pour mon retour à Kitzbühel.» L’optimisme est donc de mise dans la tête du sportif.