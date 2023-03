Sept mois de prison pour être allé à la boulangerie… sans permis

De multiples antécédents

Le conducteur n’en était pas à sa première infraction, rapporte l’«Aargauer Zeitung». Ces dernières années, il a reçu des amendes dans plusieurs régions de Suisse pour violence et menaces contre des fonctionnaires, conduite sans autorisation et soustraction d’un véhicule à moteur, vols multiples, tentatives de vol multiples, contrainte ou violation grave du code de la route. Il a même déjà fait six mois de prison en Valais en 2019.