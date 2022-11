Venezuela : Sept morts dans d’intenses précipitations dans l’est du pays

Des glissements de terrain et inondations provoqués par de fortes pluies ont fait au moins 7 morts dans l’État côtier du Anzoátegui, dans l’est du Venezuela, ont annoncé vendredi les autorités régionales. Six cadavres ont été localisés dans la ville de Puerto La Cruz, et un autre, celui d’un enfant, a été retrouvé dans la ville voisine de Guanta, a indiqué le gouverneur de l’État, Luis Marcano.