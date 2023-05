Afrique: Sept morts dans les manifestations anti-junte en Guinée

Les Forces vives de Guinée ont appelé le 3 mai à une reprise des manifestations avec une série de protestations à Conakry et dans le pays à partir de mercredi. (Image prétexte)

Les manifestations de mercredi en Guinée contre la junte au pouvoir ont tué sept personnes et fait plus de 30 blessés par balle, a annoncé le collectif d’opposition qui les a organisées malgré une médiation religieuse en cours.

Les autorités guinéennes, jointes par l’AFP mercredi soir pour confirmer et infirmer le bilan donné par les Forces vives de Guinée, collectif formé de partis, de syndicats et d’organisations de la société civile, étaient injoignables.

Le collectif a annoncé «l’assassinat de sept citoyens par balle et de 32 blessés par balle dont 13 cas graves», dans un communiqué donnant «un bilan provisoire» transmis mercredi soir à l’AFP. Il fait également état de «56 arrestations» et «appelle à la poursuite des manifestations pacifiques et citoyennes ce jeudi 11 mai», dans ce communiqué.