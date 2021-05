Indonésie : Sept morts dans un glissement de terrain sur une mine d’or

Le désastre naturel s’est produit à l’ouest de Sumatra, en Indonésie, deux semaines seulement après un autre glissement de terrain.

Au moins sept personnes ont été tuées et une autre est portée disparue après un glissement de terrain sur une mine d’or en Indonésie, ont annoncé les autorités, mardi. Des pluies torrentielles ont déclenché lundi une coulée de boue charriant des pierres et des débris qui a envahi une mine dans le département de Solok Sud, dans l’ouest de l’île de Sumatra, a déclaré le chef de l’agence locale des secours, Fikri.

Cette catastrophe a fait «au moins sept morts et un disparu», a souligné l’agence dans un communiqué. Les sauveteurs ont réussi à dégager neuf survivants de la boue et fouillaient la zone pour tenter de retrouver le mineur porté disparu, a expliqué le responsable, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu’un nom.

Un précédent glissement de terrain

Des crues subites et des glissements de terrain frappent souvent l’archipel indonésien au cours de la saison des pluies. Au début du mois d’avril, plus de 200 personnes ont été tuées dans un groupe d’îles de l’est de l’Indonésie et au Timor oriental voisin, à cause de torrents de boue et de dégâts causés par le cyclone Seroja.