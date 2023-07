Inde: 7 morts et dizaines de blessés dans des violences électorales

Au moins sept personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées samedi en Inde dans des affrontements liés à des scrutins locaux au Bengale-occidental, théâtre de violences politiques récurrentes pendant les campagnes électorales. Le parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir en Inde a multiplié ses efforts au cours des dernières années pour s’implanter au Bengale-occidental – dirigé par un parti communiste pendant une grande partie de son histoire – afin d’y étendre sa portée.

Les électeurs votent samedi dans un contexte de vive tension électorale pour désigner des responsables municipaux parmi plus de 200.000 candidats à travers tout le Bengale-occidental, un État qui compte plus 104 millions d’habitants. «Sept personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans des violences liées aux élections dans différents villages de l’État», a déclaré à l’AFP Jawed Shamim, un haut responsable de la police du Bengale-occidental dans le nord-est de l’Inde.