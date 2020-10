Vietnam : Sept morts et des milliers d’évacués dans des inondations

Des pluies torrentielles se sont abattues sur trois provinces du Cambodge et au Vietnam, faisant plusieurs morts et inondant des milliers d’habitations.

Dans la province de Battambang, des soldats et des policiers procédaient à l’aide de cordes au sauvetage de personnes âgées et d’enfants qui s’agrippaient à des pneus flottant sur les eaux montantes.

33’000 habitations inondées

Dans le centre du Vietnam, où près d’un mètre de précipitations est tombé au cours des derniers jours, cinq personnes ont péri et huit ont été portées disparues alors que plus de 33'000 habitations ont été inondées et plus de 26'000 personnes évacuées, ont indiqué les autorités chargées de la gestion des catastrophes.