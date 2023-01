Mexique : Sept morts lors d’une opération de police après l’attaque d’une prison

Des hommes armés ont attaqué dimanche matin le centre de détention de cette ville située à la frontière avec les États-Unis, faisant 19 morts, et qui a permis à des prisonniers, parmi lesquels un chef de gang, de s’évader.

Le ministre de la Défense, Luis Cresencio Sandoval, avait auparavant annoncé à la presse que dix gardiens, sept prisonniers et deux assaillants avaient trouvé la mort dans l’attaque de dimanche attribuée à des trafiquants de drogue. Quatorze détenus et un gardien ont été blessés et cinq assaillants capturés, a précisé Luis Cresencio Sandoval.