Sept mythes du nettoyage plus néfastes que bénéfiques

Nous avons tous entendu parler de petits secrets de nettoyage et d’astuces maison pour éliminer les taches les plus courantes, mais beaucoup d'entre eux ne sont que des mythes. Et même si certains trucs et astuces maison sont depuis longtemps reconnus comme inefficaces, voire nocifs, ces conseils continuent de se transmettre. Voici sept faux mythes du nettoyage et comment ravoir ces surfaces correctement.

«Il faut nettoyer vos vitres avec du papier journal»

Le mythe qui consiste à croire qu’il faut frotter les vitres avec du papier journal a la dent dure. Pexels Il vaut bien mieux utiliser un chiffon qui ne peluche pas ou une raclette. Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Cette astuce date sans doute du temps de la guerre, lorsqu’on manquait de matériel de nettoyage. Aujourd’hui, on trouve largement à y redire, surtout en raison de l’encre d’impression, qui peut non seulement laisser des traces sur le cadre de la fenêtre, mais également un voile gris sur la vitre.

Mieux vaut utiliser des chiffons en microfibre qui ne peluchent pas ou une raclette pour lustrer les vitres.

«On peut nettoyer les surfaces en bois avec du thé»

Il paraît qu’on peut utiliser des sachets de thé pour lustrer les meubles en bois. En réalité, il y a de grandes chances pour que cela forme des auréoles d’eau ou décolore le bois. Matej/Pexels

On dit qu’il est possible de lustrer les meubles en bois avec des sachets de thé fraîchement infusé. En réalité, l’eau et le bois font rarement bon ménage. Il y a de grandes chances pour que cela forme d’affreuses auréoles d’eau. Selon la sorte de thé qu’on utilise, les sachets peuvent même décolorer le bois.

Mieux vaut utiliser un lustrant pour meubles en bois du commerce. Si vous voulez absolument recourir à une astuce maison, vous pouvez vous servir d’huile d’olive.

«Il faut imbiber les tâches sur les tapis et moquette avant de les frotter»

Que vous ayez fait une tache de sauce spaghetti ou de vin sur votre tapis, il ne faut surtout pas la frotter! Getty Images/iStockphoto

C’est un réflexe automatique: quand on renverse une grande cuillère de sauce napolitaine sur le tapis, la première chose qu’on fait est de verser de grandes quantités d’eau dessus et d’essayer d’enlever la tache en la frottant. Mais cela peut s’avérer contreproductif. En frottant, on casse les fibres du tapis et la tache ne fait que pénétrer davantage à l’intérieur de celles-ci. De plus, de grandes quantités d’eau peuvent occasionner des odeurs ou des moisissures.

Mieux vaut utiliser de la mousse pour tapis et moquette. En fonction de la nature de la tache, on peut également utiliser du bicarbonate de soude ou un peu de vinaigre mélangé à du liquide vaisselle. Il ne faut surtout pas frotter. Dans le doute, il vaut mieux répartir délicatement la solution, avant de passer l’aspirateur ou d’absorber à l’aide d’un papier essuie-tout.

«On peut faire briller les couverts en argent avec du dentifrice»

Vous pouvez nettoyer tout type d’argent avec du dentifrice, à condition de ne pas le faire trop souvent. Le dentifrice est plus abrasif pour l’argent que du produit de polissage classique. Getty Images/iStockphoto

Cette astuce n’est pas foncièrement mauvaise. Il est effectivement possible de nettoyer l’argenterie avec du dentifrice, à condition de ne pas le faire trop souvent. Le dentifrice est beaucoup plus abrasif qu’un produit de polissage classique et peut, à terme, endommager l’argent.

Mieux vaut donc utiliser un produit de polissage pour argent classique. À moins de faire tremper les couverts dans un bain d’eau salée, chauffée à une température minimale de 60°C, dans un contenant préalablement recouvert de papier aluminium. Cela élimine le sulfure d’argent responsable de la couleur noire et fera briller vos couverts comme neufs.

«On peut nettoyer les murs et les sols en pierre naturelle avec du vinaigre»

Il ne faut en aucun cas nettoyer des surfaces en pierre naturelle, telle que le granit, avec des détergents acides. Alors, on oublie le vinaigre! Getty Images/iStockphoto

En fait, cela dépend beaucoup du type de pierre: les pierres naturelles en particulier sont sensibles aux acides, c'est pourquoi il faut éviter d'utiliser du jus de citron ou du vinaigre pour les nettoyer. Cela vaut notamment pour le granit et le marbre, mais aussi pour les carreaux de pierre naturelle en tous genres.

Mieux vaut utiliser un peu de produit vaisselle mélangé à de l’eau chaude.

«On peut utiliser les lingettes pour le sèche-linge pour faire la poussière»

On peut utiliser les lingettes pour sèche-linge pour faire la poussière, mais de préférence une fois qu’elles sont passées une première fois au sèche-linge. Getty Images/iStockphoto

Cette astuce n’est pas non plus mauvaise en soi. Les lingettes pour sèche-linge qui assouplissent et parfument délicatement le linge tout en évitant l’électricité statique, attirent la poussière. Mais elles sont également traitées avec divers agents qui, certes, rendent le linge plus doux, mais sont également susceptibles de laisser des résidus collants ou gras sur les meubles et les plans de travail.

Mieux vaut utiliser des lingettes qui sont déjà passées une première fois dans le sèche-linge. Elles seront tout aussi dépoussiérantes.

«On peut utiliser de l’eau de Javel pour enlever les taches de rouille»

Surtout pas. La plus grande prudence est de mise lorsqu’on utilise de l’eau de Javel. En tout cas, elle n’est pas du tout adaptée pour enlever les taches de rouille sur les vêtements. Getty Images/iStockphoto

Surtout pas! L’eau de Javel est un détergent très agressif et ne fait qu’empirer les choses sur les taches de rouille. L’eau de Javel peut même accélérer le processus d’oxydation.

Pour les taches de rouille sur les vêtements, il existe un produit maison efficace. Il faut mélanger du vinaigre ou du jus de citron avec du sel et de l’eau pour former une pâte que l’on applique sur la tache. On peut également tremper tout le vêtement dans un mélange d’eau et de vinaigre. La tache devient plus claire, voire disparaît complètement. En ce qui concerne le linge délicat, mieux vaut l’apporter au pressing.