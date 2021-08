Kenya : Sept naufragés meurent de faim dans l’océan Indien

Parti des Comores pour rejoindre Mayotte, un groupe comprenant une femme enceinte a dérivé pendant vingt-deux jours vers les côtes kényanes après avoir perdu l’hélice du bateau.

Sept personnes parties en bateau des Comores, dont une femme enceinte, sont mortes de faim après avoir dérivé sur plus de 1100 kilomètres vers les côtes kényanes, a déclaré mercredi à l’AFP un responsable des gardes-côtes.

«Ils étaient impuissants»

Mais le bateau a perdu son hélice peu après le départ et les vents l’ont poussé vers Malindi, sur la côte kényane, à plus de 1100 kilomètres, a déclaré Kenneth Sabila, directeur des relations publiques des gardes-côtes kényans.

«Ils étaient impuissants et ne pouvaient pas contrôler le bateau», a-t-il ajouté, affirmant qu’ils sont restés en mer, à la merci des vagues, durant vingt-deux jours.

Eau de mer et poisson cru

Ils ont survécu en mangeant du poisson cru et en buvant de l’eau de mer, et ont été repérés lundi par des pêcheurs locaux, inconscients et déshydratés.