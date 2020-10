NASA : Sept pays signent un texte cadrant l’exploration lunaire

L’Australie, le Canada, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, les Emirats arabes unis et Royaume-Uni ont signé les «accords d’Artémis», qui cadrent jurdiquement l’expoloration de l’astre.

La Nasa a annoncé mardi que sept pays avaient signé ses «accords d’Artémis», un texte qui veut encadrer juridiquement la nouvelle vague d’exploration de la Lune et d’autres astres et autoriser la création de «zones de sécurité». Mais de grandes puissances spatiales rivales n’en font pas partie.

Programme le plus divers de l’histoire

«Artémis sera le programme international d’exploration habitée le plus large et le plus divers de l’histoire, et les accords d’Artémis seront le véhicule pour établir cette coalition mondiale singulière», a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la Nasa.