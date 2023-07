Sept peines de prison à vie pour le meurtre d’un supporter grec

Un tribunal grec a prononcé, mercredi, de lourdes peines, dont sept de prison à vie, contre douze personnes jugées pour le meurtre d’un supporter de foot de 19 ans l’an dernier, selon l’Agence d’Athènes (semi-officielle). Sept accusés ont été reconnus coupables d’homicide volontaire et condamnés à la prison à vie. Les cinq autres ont écopé de peines supérieures à 19 ans pour complicité. La plus âgée a 26 ans.

Expédition punitive

Le procès avait débuté le 18 janvier. Après 47 audiences, l’audition de plus de 75 témoins et la présentation de près de 300 documents, la procureure a évoqué «une attaque organisée et planifiée jusqu’à la dernière seconde avec l’intention d’homicide envers toutes les victimes», selon l’ANA.