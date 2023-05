Etats-Unis: Sept personnes fauchées et tuées par un véhicule fou au Texas

Sept personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées dimanche matin au Texas lorsqu’un véhicule les a percutées devant un centre accueillant des migrants, a indiqué la police.

Conducteur interpellé

La voiture «a écrasé plusieurs personnes qui attendaient à un arrêt de bus», a déclaré Martin Sandoval, porte-parole de la police de Brownsville, à une chaîne de télévision locale. Sept personnes ont été tuées, le conducteur du véhicule a été interpellé et est en train de recevoir des soins, a-t-il ajouté.

L’une des personnes qui se trouvait sur place à Brownsville a raconté à l’AFP que tout s’était produit en l’espace «de quelques instants». «Ça s’est passé soudainement. Une dame est passée en voiture et nous a dit de nous écarter, et on s’est écartés. C’était une affaire de quelques instants. L’assassin arrivait en voiture en nous pointant, en nous insultant», a affirmé Luis Herrera, un Vénézuélien de 36 ans blessé au bras. D’après lui, le conducteur a accéléré en approchant.