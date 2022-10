Irlande : Sept personnes tuées lors d’une explosion dans une station service

L’explosion est survenue vendredi après-midi dans le village de Creeslough. Des images montrent les dégâts causés par la déflagration dans la station-service, mais aussi sur la façade d’appartements voisins. La police, les pompiers, les services d’ambulance et les garde-côtes irlandais, le service d’ambulance aérienne d’Irlande du Nord ainsi qu’une équipe de spécialistes de la province britannique étaient sur place samedi.

«Choc et dévastation»

L’hôpital universitaire de Letterkenny, situé à 24 kilomètres de la station-service, a été placé en situation d’urgence et a indiqué dans un communiqué qu’il s’occupait de «blessures multiples». Dans un communiqué, le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a déclaré que «ses pensées et ses prières (allaient) aujourd’hui à ceux qui ont perdu la vie et à ceux qui ont été blessés dans cette explosion dévastatrice».