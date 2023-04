Mexique: Sept personnes tuées par un groupe armé dans un parc aquatique

Parc aquatique à Mexico (photo d’illustration). AFP

La police «est arrivée sur les lieux où elle a trouvé des douilles et les corps de trois femmes, trois hommes et un enfant de sept ans. Une personne a en outre été grièvement blessée», a indiqué dans un communiqué la mairie de Cortazar, où s’est déroulée l’attaque.

Selon le propriétaire du centre aquatique, cité dans le communiqué, des «sujets armés» sont arrivés vers 16 h 30 locales (23 h 30 en Suisse) pour «perpétrer l’attaque». Les agresseurs se sont dirigés directement vers un groupe de personnes, ont saccagé un commerce sur place et emporté des caméras de sécurité, ont ajouté les autorités.

«Une vingtaine» de tueurs à gages

Une vidéo publiée par le site d’information Debate Noticias montre des victimes au sol au milieu de nuages de fumée apparemment liés aux coups de feu, et plusieurs personnes en train de courir pour se mettre à l’abri des tirs ou rejoindre leur famille.

Dans la vidéo, l’homme qui filme raconte qu’«il y a eu des coups de feu, des morts dans le parc aquatique (…) des tueurs à gages sont arrivés, une vingtaine».

Le centre aquatique, composé de jardins et de piscines situé à proximité d’un campus universitaire, a été encerclé par l’armée et la police d’État, et une enquête a été ouverte. L’attaque s’est produite le dernier jour des vacances scolaires de printemps.

Des fusillades ont déjà eu lieu sur certaines plages du Pacifique et des Caraïbes, mais il s’agit de la première attaque armée rapportée sur une base de loisirs familiale.

Fief du crime organisé

L’État industriel du Guanajuato, autrefois prospère, est devenu l’un des plus violents du Mexique, en raison de la guerre entre les cartels Jalisco Nueva Generacion (le plus puissant du Mexique) et Santa Rosa de Lima, qui a commencé ses activités dans le vol de carburants.

La plupart des attaques qui ont eu lieu dans cette région se sont déroulées la nuit dans des bars ou des boîtes de nuit, et ont été attribuées à des règlements de comptes entre gangs. Des centres de désintoxication ont également été attaqués, notamment en juin et juillet 2020, faisant respectivement 10 et 24 morts.

Depuis décembre 2006 et le lancement d’une campagne gouvernementale de lutte contre le trafic de drogue, plus de 350’000 meurtres ont été dénombrés, dont la plupart attribués au crime organisé, selon les données officielles.