Caraïbes : Sept religieux catholiques, dont deux Français, enlevés à Haïti

Un gang armé est soupçonné d’avoir procédé à l’enlèvement de sept religieux catholiques, dimanche à Port-au-Prince. Une rançon est réclamée.

«Actes inhumains»

En mars, le pouvoir exécutif haïtien avait décrété l’état d’urgence pour un mois dans certains quartiers de la capitale et une région de province afin de «restaurer l’autorité de l’État» dans des zones contrôlées par des gangs. La mesure est motivée par les actions de bandes armées qui «séquestrent des personnes contre rançon en le déclarant ouvertement, volent et pillent des biens publics et privés, et affrontent ouvertement les forces de sécurité publique», selon l’arrêté présidentiel.