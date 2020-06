RÉNOVATIONS VIRTUELLES

Sept ruines de châteaux reprennent vie

Alors que certains châteaux en Europe servent aujourd’hui de musées ou sont toujours habités, d’autres sont en ruine. Celles-ci ont été reconstruites virtuellement.

L’Europe est réputée dans le monde entier pour la diversité de ses impressionnants châteaux. Certains d’entre eux ont été restaurés et transformés en hôtels, en musées, en salles d’exposition, voire en lieux d’habitation. D’autres ont été fortement ravagés par le temps et ne sont aujourd’hui plus que des ruines.