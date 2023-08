Surhydratation: Sept signes typiques d’une surhydratation

C’est assez incroyable, mais le corps humain est constitué à environ 65% d’eau. Ce taux considérable joue un rôle important à différents niveaux dans l’organisme. Par exemple: dans l’absorption des minéraux essentiels et l’équilibre acido-basique. Une bonne hydratation est donc vitale, mais il ne faut pas exagérer. Consommer trop d’eau peut avoir des effets néfastes sur la santé allant de la légère irritation à des troubles potentiellement mortels, une surhydratation pouvant créer un déséquilibre des électrolytes dans le corps.

Les électrolytes tels que le potassium, le sodium et le magnésium aident à réguler l’ensemble des fonctions de l’organisme, comme la fonction rénale et la fonction cardiaque. Une trop grande consommation d’eau peut entraîner un déficit d’électrolytes essentiels au bon fonctionnement du corps et créer une surhydratation. En voici les signes.