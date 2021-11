Azerbaïdjan : Sept soldats tués dans les combats contre l’Arménie

Après plusieurs semaines d’escalade des tensions à la frontière, des combats ont éclaté mardi, entre les militaires de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan.

Dix militaires azerbaïdjanais ont par ailleurs été blessés dans ces affrontements, les plus violents depuis la fin d’une guerre entre Erevan et Bakou l’an dernier, selon la même source.

L’ Arménie a de son côté fait état d’un soldat tué, 24 portés disparus et 13 prisonniers lors de ces affrontements. Erevan a par ailleurs indiqué avoir perdu deux positions militaires, capturées par les forces de Bakou.

Trêve annoncée

Erevan a annoncé mardi soir qu’une trêve avait été conclue après la médiation de la Russie, puissance régionale. Erevan et Bakou se rejettent la responsabilité de ces nouvelles violences.

Ces derniers combats illustrent l’équilibre précaire qui règne dans la poudrière du Caucase, presque un an jour pour jour après la fin d’un sanglant conflit de six semaines, entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, au Nagorny-Karabakh.