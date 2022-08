Royaume-Uni : Sept villes sont en finale pour accueillir l’Eurovision au nom de l’Ukraine

Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle et Sheffield ont été retenues comme candidates à l’organisation de l’édition 2023 du concours. Le choix se fera cet automne.

Manchester, Liverpool, Birmingham et Glasgow (de gauche à droite et de haut en bas) font partie des sept villes finalistes qui se proposent d’organiser l’Eurovision en 2023 à la place l’Ukraine, qui a gagné cette année.

Sept villes britanniques ont été sélectionnées pour accueillir le prochain concours de l’Eurovision organisé par le Royaume-Uni au nom de l’Ukraine en raison de l’invasion russe, a annoncé vendredi la BBC. Sur les vingt cités qui avaient fait part de leur intérêt, Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle et Sheffield ont été retenues. Des villes comme Londres ou Belfast (Irlande du Nord) ont été écartées. La décision sera annoncée à l’automne. Le Royaume-Uni n’a plus accueilli l’Eurovision depuis 1998, alors à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre.

Victoire très symbolique

Après sa première place très symbolique à Turin (Italie), l’Ukraine avait dans un premier temps vivement contesté la décision de l’organisateur de l’événement, suivi chaque année par des dizaines millions de téléspectateurs, de lui retirer la 67e édition du concours pour des raisons de sécurité. Un accord a été annoncé le 25 juillet par l’Union européenne de Radio-Télévision et le gouvernement britannique pour que la BBC organise le concours, dans une version qui mettra l’Ukraine en vedette.

Grand favori, le Kalush Orchestra avait remporté en mai la finale du concours avec la chanson «Stefania» mêlant hip-hop et musique traditionnelle, une victoire symbolisant la résilience ukrainienne dans la guerre et la solidarité populaire européenne. Le Britannique Sam Ryder et son titre «Space Man» avaient décroché la deuxième place, un résultat inespéré pour les Britanniques habitués au fond du tableau ces dernières années, avec même un score piteusement vierge en 2021.