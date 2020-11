Justice : Sept voleurs de diamants de haut vol arrêtés en France

Les voleurs utilisaient la technique du «rip deal», en remplaçant un bien précieux, comme les diamants, par une copie lors d’un échange.

«Réseau criminel très actif»

Une information judiciaire des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et d’escroquerie en bande organisée a ensuite été ouverte auprès de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy. Les investigations ont mobilisé les antennes des polices judiciaires de Besançon et de Nice, ainsi que l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).

Les enquêteurs ont identifié un «réseau criminel très actif, localisé en région parisienne et en région bisontine», composé de «familles roumaines et serbes paraissant aguerries à ce type de faits». Ils ont constaté «plusieurs tentatives» de reventes des diamants volés en Espagne et à Cannes, et dans plusieurs pays européens.