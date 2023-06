Meurtre de Thônex: Septante proches réclament «Justice pour Brandon!»

Les proches de Brandon, qui ont souhaité que leurs visages ne soient pas photographiés, lui ont rendu un dernier hommage dans le préau de l’école du Lignon. 20 min / jef

«Je suis morte en vie», image la mère de Brandon, ce garçon de 18 ans tué d’un coup de couteau à Thônex voici trois semaines. C’est un mineur qui avait frappé, après une altercation, alors que la victime rentrait chez elle avec sa compagne de 17 ans, enceinte. Ce samedi, la famille et les proches du jeune homme originaire du Nicaragua ont organisé une marche blanche au Lignon, à Vernier, le quartier où il avait grandi et qu’il aimait beaucoup. «Ici, c’est un zoo, mais on est bien accueillis. Blancs, Noirs, Arabes, c’est égal, l’important, c’est d’être ensemble», décrit le grand frère du défunt.

«Que les parents surveillent leurs enfants»

Les quelque 70 personnes présentes, très disciplinées et dignes, défilent autour des barres d’immeubles. La communauté nicaraguayenne est là. Les amis du jeune homme aussi. Ils réclament «Justice pour Brandon», calmement. Personne ne vocifère. «J’aimerais surtout envoyer un message aux parents: qu’ils surveillent leurs enfants, explique la cousine du défunt. Le meurtrier avait 16 ans! Il faut faire preuve de plus de sévérité, ne pas les laisser sortir la nuit. Une famille est détruite. Juste voir la douleur de sa mère, ça fait mal. Les autorités doivent faire le nécessaire. Il (ndlr: l’auteur de coup fatal) l’a déjà fait, il peut le refaire. J’espère qu’il ne sera pas protégé.»

Une femme explique être venue «en tant que maman», car elle aussi a un fils de 18 ans. «Ça fait des années qu’on sait que cette équipe (ndlr: c’est un groupe d’adolescents qui s’est confronté à Brandon le soir des faits) fout le boxon et on ne fait rien. Par contre, pour contrôler des gens basanés, la police est là. Ce n’est pas possible, je suis scandalisée.»

«La justice pour mon fils»

Le cortège, rythmé par des chansons latinos aux accords tristes, s’arrête un instant en face d’une allée. La maman de Brandon prend la parole, d’abord en espagnol, puis en français. «Nous voulons la justice pour mon fils. Ça ne peut pas rester comme ça. Sa petite fille va vivre sans papa. Nous tous, sa famille, ses amis, on est tous blessés. Ça ne peut pas rester comme ça.» Peu après, en aparté, elle ajoutera avoir «peur que l’assassin sorte dans trois ans. Ça, je ne veux pas. Ils ont gâché la vie de ma belle-fille. C’est déjà terrible, mais après, quand elle aura accouché, ce sera pire.» La jeune femme est là, d’ailleurs, mais ne souhaite pas parler. Pas maintenant.

Dernier hommage poings levés

Puis la troupe vêtue de blanc se dirige en bas des tours du Lignon, où elle fait brièvement halte. Une femme d’un certain âge explique. «Nous, la communauté nicaraguayenne, on est ensemble, pour n’importe qu’elle situation que traverse chaque famille.» Une compatriote se souvient d’une anecdote qui lui tient à cœur. «Mon fils et Brandon avaient 8 ans, ils venaient d’arriver en Suisse. On était à Rolle, au bord du lac. Mon fils ne savait pas nager, il a failli se noyer. C’est Brandon qui l’a sauvé. Il lui a sauvé la vie.»