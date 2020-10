Climat : Septembre a été le mois le plus chaud jamais enregistré

Selon le service européen Copernicus sur le changement climatique, l’année 2020 pourrait bien détrôner 2016 comme année la plus chaude.

Et 2020 ne risque pas d’inverser la tendance, avec déjà les mois de janvier, mai et juin les plus chauds.

Chaleur arctique

La chaleur a été également plus importante que la normale sur l’océan Arctique dans son ensemble, indique le service, qui rappelle que la banquise d’été en Arctique a fondu cette année jusqu’à la deuxième superficie la plus petite jamais enregistrée (après 2012).

«La combinaison en 2020 de températures record et d’une banquise d’été à un niveau bas souligne l’importance d’améliorer la surveillance dans une région qui se réchauffe plus vite que n’importe où ailleurs dans le reste du monde», a commenté Carlo Buontempo, directeur du service européen sur le changement climatique.

Au-delà du seul mois de septembre, les données des satellites européens montrent que la période allant de janvier à septembre 2020 est plus chaude que la même période de 2019 – deuxième année la plus chaude.

Anomalies «assez similaires»

Et l’analyse comparée de ces mêmes neuf mois pour 2020 et 2016, année la plus chaude au monde, révèle des anomalies «assez similaires», poursuit Copernicus. Malgré tout, des phénomènes climatiques comme le développement en cours d’un épisode La Niña, qui tend à faire baisser la température mondiale, «influeront sur la probabilité que 2020 devienne l’année la plus chaude».