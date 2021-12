La rétro des sports 2021 – Septembre: exploits paralympiques et un petit orgasme

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On continue avec le mois de septembre, avec le retour du hockey, les débuts de Yakin, et beaucoup de plaisir.

Ronaldo au sol, à Berne. freshfocus

Après une année 2020 où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On enchaîne avec le mois de septembre, avec une Suisse toujours au top et une défaite «plaisante». Retrouvez ici les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août !

Ce qu’il ne fallait pas manquer

Djoko rate le Graal

Après la qualification de la Suisse contre la France à l’Euro, les supporters suisses ont eu un deuxième orgasme en septembre. Novak Djokovic n’a pas fait le Grand Chelem et n’a donc pas dépassé Roger Federer et ses vingt titres majeurs! Comme le dit le t-shirt des gros beaufs «Je supporte 2 équipes: La Suisse et n'importe quelle autre qui battra la France» en période de foot, on peut être sûr que le même pourrait être imprimé pour le No 1 mondial serbe.

Ah! J’oubliais, Belinda Bencic a fait un joli parcours jusqu’en quarts de finale, mais là ne semblait pas être l’important...

Murat Yakin à la relance

Il est arrivé à la cool. Tel lui-même, en fait. Malgré le fait qu’il a dû prendre l’équipe de Suisse un peu en urgence et avec un effectif décimé par les blessures. Mais Murat Yakin est fait d’un autre bois que le commun des mortels et tout s’est plutôt bien passé pour sa sélection en septembre. Oh, rien de flamboyant et le bilan aurait pu être parfait sans un penalty de Haris Seferovic envoyé sur le gardien nord-irlandais.

Mais comme Yann Sommer avait arrêté celui de Jorginho quelques jours plus tôt… Jusqu’ici, tout allait bien.

Exploits paralympiques

Catherine Debrunner (or en 400 m en chaise roulante/T53 et bronze sur 800), Elena Kratter (bronze en saut en longueur), Manuela Schär (or sur 400 m en chaise roulante/T54, argent sur 1500, 5000 m et marathon, bronze sur 800), Marcel Hug (or sur 800, 1500, 5000 m et marathon en chaise roulante/T54), Heinz Frei (argent en paracyclisme), Nora Meister (bronze en 400 m nage libre) ont été les héros des Paralympiques côté suisse.

Pour tous les goûts

Septembre a été dense, car le hockey a repris avec plein de gens dans les patinoires, la Tuilière du Lausanne-Sport a encore été inaugurée, les Young Boys ont vaincu le Manchester United de Cristiano Ronaldo, Servette FC Chênois a joué la Champions League et on a encore été très fort en cyclisme. Aussi bien Marlen Reusser que Stefan Küng ont été sacrés champions d’Europe!

Ce que vous avez tout à fait pu manquer