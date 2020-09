Peine de mort : Septième exécution fédérale en trois mois aux États-Unis

Un homme noir condamné pour un double meurtre a reçu une injection létale en Indiana jeudi soir.

Il avait été condamné en 2000 à la peine de mort pour avoir volé la voiture d’un couple, puis tué ses deux victimes par balles avant de mettre le feu au véhicule et aux corps au Texas.

Trump renoue avec les exécutions fédérales

Aux États-Unis, les crimes sont généralement jugés par les tribunaux des États, mais la justice fédérale est saisie des cas les plus graves. Elle prononce rarement des peines de mort et exécute encore plus rarement les condamnés. De 1988 à 2003, seuls trois condamnés ont été exécutés au niveau fédéral, puis aucun pendant 17 ans.