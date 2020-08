Football : Septième Ligue des Champions pour l’OL

Les joueuses de l’Olympique Lyonnais ont vaincu les les Allemandes de Wolfsburg (3-1) dimanche en finale.

Si les premiers titres de 2011 et 2012 sont loin d'être anecdotiques, l'histoire retiendra plus sûrement l'impensable quintuplé de la capitaine Wendie Renard et ses lieutenantes Sarah Bouhaddi et Le Sommer, le trio de tous les sacres.