D’abord, face à un adversaire plus expérimenté, plus talentueux et mieux outillé, les Abeilles ont affiché un caractère qui tend à démontrer q ue le HCC constitue un groupe solidaire, dont tous les membres s’emploient à trouver des solutions. Mené deux fois à la marque, il n’a jamais abandonné, s’est accroché à sa volonté pour tenter de déjouer la loi de la hiérarchie et a poussé Jonathan Hazen et ses coéquipiers dans leurs derniers retranchements. Il a de surcroît dû se présenter à la séance de tirs aux buts sans son attaquant américain Tim Coffman, qui s’est blessé sur une charge reçue dans le temps supplémentaire.