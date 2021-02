Hongrie : Ils veulent sa maison, ils la séquestrent

Une septuagénaire française a été enfermée dans un abri insalubre durant de longs mois par un couple qui voulait profiter de sa demeure, dans l’ouest de la Hongrie.

Ce sont des voisins de la vieille dame qui se sont inquiétés de ne plus la voir et ont donné l’alerte, une première fois.

Une retraitée française âgée de 71 ans a été séquestrée un an et demi dans un abri de jardin insalubre en Hongrie par un couple qui voulait profiter de sa maison, a indiqué la justice jeudi. Après avoir gagné la confiance de la vieille dame qui profitait depuis les années 1990 d’une résidence à Siofok (Ouest) non loin du célèbre lac Balaton, l’homme de 42 ans et la femme de 41 ans ont emménagé chez elle.