Redevance Radio-TV: Serafe: si une facture salée surgit, la faute en incombe à la commune

Acomptes possibles

Dans sa réponse, le Conseil fédéral rappelle que Serafe doit se baser sur les registres des habitants fournis par les communes et les cantons. Une «divergence» entre les bases de données officielles et celles de l’entreprise «mettrait en péril la fiabilité de tout le système», écrit le gouvernement.

Concernant Le Mouret, le Conseil fédéral explique que la commune a livré à Serafe des données corrigées correspondant au Registre fédéral des bâtiments et des logements «pour la première fois en janvier 2023». Cela a eu pour conséquence l’exclusion de factures des cycles de facturation et la facturation rétroactive de la redevance. L’exécutif précise encore qu’il ne «souhaite pas attribuer de responsabilité pour des difficultés constatées dans des cas individuels concrets» et qu’il est bel et bien possible de payer des factures Serafe par acompte, à condition d’en faire la demande à l’entreprise.