Diplomatie

Serbie et Kosovo reprennent le dialogue cette semaine

Les deux pays vont reprendre le dialogue lors d'un sommet vendredi en visioconférence, puis lors d’une rencontre entre leurs dirigeants dimanche à Bruxelles afin de tenter de régler l'un des conflits territoriaux les plus épineux d'Europe.

Vendredi, le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Avdullah Hoti (et non le président mis en accusation pour crimes de guerre), participeront à un sommet en visioconférence avec le président français Emmanuel Macron, la chancelière Angela Merkel, le haut-représentant de l'UE pour les Affaires étrangères Josep Borell ainsi que le représentant spécial de l'UE pour les Balkans occidentaux, Miroslav Lajcak.