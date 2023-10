Frontière Serbie-Hongrie: Trois migrants tués dans une fusillade

Trois migrants ont été tués et un quatrième blessé dans une fusillade, vendredi, près de la frontière de la Serbie avec la Hongrie, a rapporté la télévision étatique RTS. L’échange de coups de feu s’est produit dans les bâtiments d’une ferme abandonnée, près du village frontalier de Horgos, où viennent souvent camper les migrants qui tentent d’entrer en Hongrie, pays membre de l’Union européenne.

D’importants effectifs policiers ont été envoyés dans la zone, où se sont produits, ces derniers mois, des heurts parfois meurtriers entre gangs de passeurs et migrants. Dans l’immédiat, la police n’a pas publié de communiqué à propos de l’accrochage.

Route des Balkans moins utilisée

La Serbie est située sur la route dite des Balkans, utilisée par des centaines de milliers de personnes ayant fui les conflits et la pauvreté en Afrique, en Asie centrale et au Proche-Orient, vers l’Union européenne, lors de la vague migratoire de 2015 et 2016.