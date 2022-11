Bruxelles : Serbie-Kosovo: échec des discussions, l’UE blâme Pristina

Le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Albin Kurti ne sont pas parvenus à s’entendre lundi à Bruxelles pour régler la querelle sur les plaques d’immatriculation qui envenime les relations entre les deux pays, un échec imputé par l’UE à Pristina.

Cette rencontre intervenait dans un contexte de tensions grandissantes entre la Serbie et son ex-province à population majoritairement albanaise, au grand dam de l’UE, médiatrice depuis 2011 des négociations pour normaliser leurs liens.

Revendications «clairement impossibles»

À Bruxelles, «la partie serbe était absolument constructive» tandis qu’en face, on «n’a pas voulu accepter quoi que ce soit», ajoutant des revendications «clairement impossibles», a fustigé Aleksandar Vucic sur la chaîne serbe Pink. «Il est aujourd’hui clair qui a voulu sauvegarder la paix et la stabilité, et qui ne l’a pas voulu», a-t-il ajouté.