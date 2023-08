Niger: Sereins mais fatigués, les premiers évacués sont arrivés à Paris

Evacués en urgence du Niger, des passagers du premier vol de rapatriement français affichent satisfaction et sérénité, malgré la fatigue visible sur les visages, à leur arrivée dans la nuit de mardi à mercredi à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Premier à sortir de l’avion vers 2h (heure de Paris), Charles se dit «content d’être revenu et un peu malheureux de laisser le Niger dans cette situation de prise d’otage plus que de putsch», quelques jours après le coup d’Etat militaire dans le pays sahélien.