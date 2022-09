Tennis : Serena à Roger: «Bienvenue au club des retraités!»

La championne américaine s’est adressée à la légende suisse via Instagram. Elle l’a assuré qu’elle faisait partie des «millions de personnes» que RF a inspirées.

Serena Williams et Roger Federer côte à côte: c’était le 20 mars 2019, lors de l’ouverture de l’Open de Miami. Getty Images via AFP

«Bienvenue au club des retraités»: Serena Williams a rendu hommage, jeudi, à Roger Federer, légende comme elle du tennis qui a décidé de ranger ses raquettes, en assurant qu’elle faisait partie des «millions de personnes» que le Suisse avait «inspirées».

«Nos chemins ont toujours été si similaires, si semblables. Tu as inspiré des millions et des millions de personnes – dont moi – et nous ne l’oublierons jamais», a écrit sur sa page Instagram l’Américaine de 40 ans, qui vient elle-même de prendre sa retraite.

Le message adressé à Federer, qu’elle dit avoir «toujours respecté et admiré», est accompagné de plusieurs photos illustrant la complicité entre les deux monuments du tennis, tantôt souriants pendant un selfie, tantôt bras dessus bras dessous.

L’homme aux 20 titres en Grand Chelem, âgé de 41 ans, a fait savoir jeudi qu’il prendrait sa retraite, après sa participation, la semaine prochaine, à la Laver Cup, à Londres. Moins de deux semaines après celle prise par Serena Williams, qui en avait fait l’annonce début août, et l’a actée à New York, par une ultime défaite au 3e tour de l’US Open.

«Tu as si élégamment mis fin à la partie – ça a été parfaitement fait, tout comme ta carrière.» Serena Williams à Roger Federer

Williams, qui a glané 23 Majeurs, échouant à une unité du record de l’Australienne Margaret Court, a eu beaucoup plus de difficulté à officialiser sa retraite, déclarant à Flushing Meadows qu’elle ne pensait «pas revenir sur (sa) décision», avant d’ajouter: «Mais on ne sait jamais».

Elle a donc salué la façon plus explicite avec laquelle Federer a dû se prêter à l’exercice douloureux. «Je voulais trouver la façon parfaite de dire cela, car toi tu as si élégamment mis fin à la partie – ça a été parfaitement fait, tout comme ta carrière», a-t-elle salué.

«Je t’applaudis et je me réjouis de tout ce que tu feras à l’avenir. Bienvenue dans le club des retraités. Et merci d’être toi @rogerfeder», a-t-elle conclu.

En cumulé, la «Queen of Queens» et le «Maestro» ont remporté 43 titres du Grand Chelem en simples. Avec leurs départs des circuits WTA et ATP, c’est une page glorieuse du tennis qui se tourne.