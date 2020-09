La quête du 24e titre majeur record se poursuit donc pour Serena Williams, mais la 8e mondiale a bien failli se fracasser sur l’écueil Sloane Stephens (39e). «Ça a été très intense», a commenté l’ex-No 1 mondiale qui a semblé éprouver des difficultés physiques dans la première partie du match, avant de retrouver des jambes, du souffle, et de la confiance. Résultat, une victoire 2-6, 6-2, 6-2.

Medvedev intraitable

Boucles d’oreille, coiffure en brosse qui retombe dans le cou, bandeau pour tenir l’ensemble et frappe de bœuf, JJ Wolf a des faux airs d’André Agassi période 1990. Sauf qu’à 21 ans, et pour sa première apparition dans un Grand Chelem, l’Américain (138e) commet beaucoup plus de fautes que ne le faisait son aîné. Pas moins de 41 en trois sets... Trop pour espérer mettre en échec un stratège comme Medvedev, vainqueur 6-3, 6-3, 6-2.