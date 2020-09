US Open : Serena se rassure, Murray se fait peur

La cadette des Williams l’a emporté en deux sets, tandis que l’Ecossais a mis plus de quatre heures et demie pour se qualifier.

Serena Williams, en quête d’un 24e titre majeur record, a réussi son entrée à l’US Open, mardi, tout comme l’Autrichien Dominic Thiem, facile, et le revenant Andy Murray, au prix de sueurs froides après plus de plus de quatre heures et demie à batailler.