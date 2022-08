Tennis : Serena Williams à propos de sa retraite: «Le compte à rebours est enclenché»

À 40 ans et de retour à la compétition depuis un mois et demi, la star américaine a annoncé que sa fin de carrière était proche.

L’icône du tennis féminin Serena Williams a annoncé que «le compte à rebours» concernant sa retraite était «enclenché», mardi, sur Instagram, et dans une interview au magazine Vogue.

«Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché», a expliqué l'Américaine de 40 ans, détentrice de 23 titres en Grand Chelem, disant vouloir «se concentrer sur son rôle de maman, ses objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena». «Je vais savourer les prochaines semaines», a ajouté la plus jeune des sœurs Williams, sans préciser la date exacte de sa retraite.