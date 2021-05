Tennis : Serena Williams éliminée à Rome, pour le 1000e match de sa carrière

L’Américaine Serena Williams (8e mondiale) a chuté dès son entrée en lice à Rome, au 2e tour face à l’Argentine Nadia Podoroska (44e), sur le score de 7-6 (8/6), 7-5 dans le 1000e match de sa carrière.

Et la puissance toujours impressionnante de ses coups, qui ont parfois laissé l’Argentine à plusieurs mètres de la balle, n’a cette fois pas suffi. La solide Podoroska, demi-finaliste à Roland-Garros à l’automne dernier, a su garder son sang-froid dans le tie-break de la première manche, où Serena Williams a sauvé trois balles de break. Dans le second set, on pensait que Serena Williams avait fait le plus dur en remontant à 5-5 après avoir été menée 5-2, mais c’est finalement l’Argentine qui a conclu sans trembler.