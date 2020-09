Si bien que Pironkova, variant énormément ses coups et gratifiant même son adversaire de coups droits chopés a beaucoup gêné l’Américaine. Totalement libérée, décomplexée et sans aucune pression apparente, Pironkova a donc remporté la première manche et enchaîné par un break d’entrée de 2e set.

Et Serena redevint Serena

Mais Serena est alors redevenue Serena et elle a fait du Serena: les cris de rage sont devenus des hurlements et elle est petit à petit revenue dans la partie, en débreakant immédiatement. «Je continue de me battre, je ne baisse jamais les bras et j’avance...», a-t-elle souligné avec satisfaction.