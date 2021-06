Tennis : Serena Williams n’ira pas aux Jeux olympiques

L’Américaine de bientôt 40 ans a annoncé qu’elle ne se rendrait pas à Tokyo cet été, sans en donner la raison.

«Je ne suis pas sur la liste olympique, en tout cas que je sache... Et si j’y suis, je ne devrais pas y être», a déclaré la joueuse de 39 ans, championne olympique en simple en 2012 à Londres sur les courts en gazon de Wimbledon. «Il y a de nombreuses raisons qui m’ont conduite à prendre ma décision sur les Jeux olympiques. Je ne veux pas en parler aujourd’hui. Peut-être une autre fois. Désolée», a-t-elle dit pour toute explication.

Quant à savoir si les Jeux, où elle a aussi remporté trois médailles d’or en double associée à sa sœur Venus (2000, 2008, 2012), lui manqueront, elle s’est montrée tout aussi évasive: «Je n’y ai pas pensé. Par le passé, j’ai vécu des moments extraordinaires aux JO. Mais je n’y ai vraiment pas pensé et je vais continuer à ne pas y penser», a-t-elle dit.

La cadette des sœurs Williams, qui fêtera ses 40 ans en septembre, tentera à Wimbledon de décrocher un 24e titre du Grand Chelem qui lui permettrait d’égaler le record de Margaret Court. Depuis son dernier titre majeur en Australie en 2017, elle a échoué quatre fois en finale, à Wimbledon 2018 et 2019 et à l’US Open 2018 et 2019.