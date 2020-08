Tennis

Serena Williams, «recluse» mais prête pour l'US Open

Alors que plusieurs joueuses du top 10 ont déclaré forfait pour le Grand Chelem à Flushing Meadows, l’Américaine se «voit totalement jouer si le tournoi a lieu».

«Je me vois totalement jouer si le tournoi a lieu», a dit l'ex-No 1 mondiale lors d'une conférence de presse virtuelle, interrogée sur sa participation à l'US Open et à Roland Garros, fin septembre-début octobre. L'Américaine avait été, dès mi-juin, la première star à annoncer sa participation à l'US Open, alors que la tenue du tournoi commençait à faire débat.

La lauréate de 23 Grands chelems, qui aura 39 ans en septembre, reprendra la compétition la semaine prochaine avec le tournoi de Lexington, dans le Kentucky, après six mois d'interruption à cause du Covid-19. «Mais je ne peux pas prédire l'avenir. Quand des tournois étaient annulés, je pensais juste: ‘Laissez-moi travailler aujourd'hui et voyons ce qui arrivera’», a-t-elle ajouté.