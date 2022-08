Tennis : Serena Williams se prépare à la retraite: «Le compte à rebours est enclenché»

À 40 ans et de retour à la compétition depuis un mois et demi, la star américaine a annoncé que sa fin de carrière était proche.

Serena Williams souhaite dorénavant se concentrer sur sa vie de famille. Getty Images

«Le compte à rebours est enclenché»: c'est par ces mots que Serena Williams, l’icône du tennis féminin, a annoncé ce mardi sa prochaine retraite des courts, après 25 ans de carrière et 23 titres en Grand Chelem. «Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu sait que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché», a expliqué l'Américaine de 40 ans sur son compte Instagram et dans une interview au magazine Vogue. «Je veux me concentrer sur mon rôle de maman, mes objectifs sur le plan spirituel, pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena», a-t-elle ajouté, disant vouloir «savourer les prochaines semaines».

L'ancienne No 1 mondiale n'a pas indiqué à quel moment elle se retirerait, mais l'US Open, qu'elle a remporté à six reprises et où elle figure encore cette année sur la liste des engagés, semble être le bon endroit pour des adieux. «Malheureusement, je n'étais pas prête à gagner Wimbledon cette année, a-t-elle expliqué dans Vogue. Et je ne sais pas si je serai prête à gagner à New York. Mais je vais essayer.»

«Je ne sais pas si je serai prête à gagner à New York. Mais je vais essayer» Serena Williams, ex-No 1 mondiale

Lundi, la plus jeune des sœurs Williams a remporté au tournoi WTA 1000 de Toronto sa première victoire depuis plus d'un an, six semaines après un premier retour manqué à Wimbledon, après un an d'absence. L'Américaine, qui fêtera ses 41 ans le 26 septembre prochain, s'est imposée au courage face à l'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz (WTA 57) en deux sets (6-3, 6-4), remportant son premier succès depuis plus d'un an.

Sa dernière victoire en simple sur le circuit WTA remontait au 4 juin 2021, lors d'un 3e tour victorieux à Roland-Garros, quelques semaines avant de déclarer forfait au 1er tour de Wimbledon en raison d'une blessure à une jambe. Elle s'est ensuite absentée pendant près d'un an, ne faisant son retour en simple que fin juin à Wimbledon... où elle a été battue d'entrée par la Française Harmony Tan. Sept fois sacrée en simple sur le gazon londonien et ex-No 1 mondiale incontestée, Serena Williams est aujourd'hui retombée à la 407e place mondiale. Son dernier titre en Grand Chelem remonte à plus de cinq ans, à l'Open d'Australie 2017. Depuis, elle court en vain derrière un 24e sacre qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court.

«Je sais qu'il y a un fantasme des fans selon lequel j'aurais pu égaler Margaret» cette année à Wimbledon, «puis peut-être battre son record à New York, puis lors de la cérémonie de remise des trophées, dire «À plus!» Je comprends, c'est un beau rêve! Mais je ne cherche pas une cérémonie, ni un dernier moment sur le terrain. Je suis nulle pour les adieux, la pire au monde», confie-t-elle volontiers.

En attendant qu'elle prenne sa décision et l'annonce, à New York ou plus tard, ailleurs, sa prochaine apparition sur les courts est prévue dès mercredi à Toronto pour tenter de décrocher une place en 8es de finale face à Belinda Bencic ou Tereza Matincova. C'est bientôt la fin de la saga Williams.